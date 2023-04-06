السعودية وإيران تتفقان على استئناف الرحلات الجوية وتسهيل منح التأشيرات بين البلدين

2023/04/06 | 10:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعة

وقعت إيران والسعودية، اليوم الخميس، على اتفاق مشترك في الصين، فيما اتفقتا على بدء ترتيبات إعادة فتح السفارتين والقنصليات واستئناف الرحلات الجوية بين البلدين.

واشار بيان إيراني سعودي مشترك بعد لقاء وزيري خارجية البلدين في بكين الى "اتفاق على بدء ترتيبات إعادة فتح السفارتين والقنصليات واستئناف الرحلات الجوية وتسهيل منح التأشيرات للمواطنين".

وأضاف البيان المشترك أنه "تم الاتفاق على استئناف الزيارات المتبادلة للمسؤولين وممثلي القطاع الخاص".

وتابع "كما تم التأكيد على تفعيل اتفاقية التعاون الأمني بين البلدين الموقعة عام ".

وفي وقت سابق، أفاد التلفزيون السعودي، بأن وزيري خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، وإيران حسين أمير عبداللهيان التقيا في العاصمة الصينية بكين.

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