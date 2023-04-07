القانون: البرلمان يسعى لخفض عجز موازنة 2023 بنسبة 50%

2023/04/07 | 21:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد القيادي في ائتلاف دولة القانون تركي جدعان، الجمعة، أن البرلمان يسعى الى خفض عجز الموازنة بنسبة 50%.

وقال جدعان في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان” عجز في موازنة 2023 مرتفع جدا ومثير للقلق في ذات الوقت”، لافتا الى “وجود توافق مبدئي في مجلس النواب على دعم خيار خفضه بنسبة 50%”.

واضاف،ان “خفض العجز اولوية من اجل تفادي تكبيل الموازنة بضغوط كبيرة مع حالة الا استقرار في سوق بيع النفط بسبب الازمات الدولية التي بدات اكثر قوة في السنوات الاخيرة”.

واشار الى ان “القراءة الثانية لقانون الموازنة سيعالج الكثير من البنود خاصة مع كثافة الاجتماعات من قبل اللجنة المالية من اجل حل كافة النقاط العالقة”.

وكان مجلس النواب اكمل القراءة الاولى لقانون الموازنة قبل يومين في خطوة ايجابية لتسريع حسم القانون”.

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