الاتحاد الأوروبي يدين إطلاق الصواريخ من لبنان على اسرائيل ويدعو إلى ضبط النفس

2023/04/08 | 15:32 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دان الاتحاد الأوروبي السبت الهجمات في إسرائيل وإطلاق الصواريخ من لبنان باتجاه الدولة العبرية، ودعا إلى “ضبط النفس”.وقال جوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية للاتحاد بعد هجمات الجمعة في تل أبيب إن “الاتحاد الأوروبي يعرب عن إدانته الكاملة لأعمال … Readmore

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