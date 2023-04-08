2023/04/08 | 16:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

انتقد الخبير الاقتصادي تخصيص 19% من أموال الموازنة الى الجانب العسكري على حساب قطاعات التربية والصحة والتعليم.

وقال المرسومي في مقال نشره موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز" إن "الزيادة الكبيرة في النفقات التشغيلية ارتبطت بالتخصيصات الكبيرة للأجهزة الأمنية التي بلغت 910 .28 ترليون دينار وبنسبة 19 %من النفقات التشغيلية في موازنة 2023 في حين لم يزد الانفاق الاجتماعي على الصحة والبيئة والتربية والتعليم في موازنة 2023 عن 979.



24 ترليون دينار ".

وأضاف، أن "الاهتمام بالانفاق العسكري على الرغم من أهميته في توفير الامن والاستقرار الا انه انه يؤثر سلبيا في طبيعة الانفاق الاجتماعي وتطوره المتمثل الانفاق التعليمي والصحي اللذين يعدان من ضرورات الحياة فدورهما لا يقل أهمية عن الانفاق العسكري في تحقيق وبلوغ الأمن و والاستقرار، ومساهمتهما في الحد من التهديدات والمخاطر غير المسلحة التيي تعرض لها العراق".

واشار الى أن ذلك يبدو واضحا "في مجال الأمية والامراض والتشرد مع ما يعانيه من الاختلالات البيئية والفساد، فضلا عن دور الانفاق التعليمي والصحي في تهيئة الاجواء المالئمة لتحقيق التنمية ، فتحسين المستوى التعليمي والاوضاع الصحية من المؤشرات الاساسية لتحسين الاحوال المعيشية وتعزيز الرقي الانساني الذي يعد أهم أداة لتحقيق الأمن ومن بعدها التنمية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( نبيل المرسومي: 19% من أموال الموازنة منحت للقطاع العسكري على حساب الانفاق الاجتماعي) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( نبيل المرسومي: 19% من أموال الموازنة منحت للقطاع العسكري على حساب الانفاق الاجتماعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).