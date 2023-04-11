زعيم كوريا الشمالية يدعو إلى تعزيز قدرات الردع في بلاده بطريقة “أكثر عملية هجومية”

2023/04/11 | 11:37 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إلى تعزيز قدرات الردع العسكري في بلاده بطريقة “أكثر عملية وهجومية” بهدف مواجهة العدوان “المسعور” للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، وفق ما نقلت عنه وسائل إعلام رسمية الثلاثاء.وافتتحت بيونغ يانغ العام بموجة … Readmore

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