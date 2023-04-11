2023/04/11 | 12:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، اليوم الثلاثاء، إلى الإسراع في استكمال مقاعد التعيينات لحملة الشهادات العليا والأوائل وإعادة النظر في توزيع المتعينين حديثاً.وذكر المكتب الإعلامي للنائب الأول […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المندلاوي يدعو للإسراع في استكمال مقاعد التعيينات لحملة الشهادات والأوائل المركز الخبري الوطني.

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