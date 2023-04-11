ضبط شحنة ضخمة من المخدرات واعتقال متهمين في سلسلة عمليات في الانبار

2023/04/11 | 22:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، الثلاثاء، القبض على متهمين اثنين وبحوزتهما 50 ألف حبة مخدرة في الانبار.

وقالت المديرية في بيان “القبض على متهمين اثنين وضبط بحوزتهم ٥٠،٠٠٠ خمسون الف حبة مخدرة في الانباركانت مخبأة بطريقة اجرامية داخل احد اطارات العجلة ولكن حرفية ومهنية ابطالنا تم كشف طريقة الاخفاء وضبطها اصوليا وتقديمهم للعدالة”.

بدورها، قالت قيادة شرطة المحافظة، إنّ “فريق عمل من مكتب مكافحة إجرام الفلوجة تمكن، بناءً على المعلومات الواردة من أحد المصادر عن مروج مخدرات، من نصب كمين محكم واستدراج المتهم (ع.



ج.



ع) وإلقاء القبض عليه، وضبط 39 حبة من نوع كبتاجون”.

وأضاف البيان، “تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالمضبوطات وتوقيف المتهم وفق أحكام المادة 28 من قانون المخدرات”.

كما أشار البيان، إلى اعتقال “3 متهمين بالتعاطي والترويج لمادة الكريستال المخدرة في منطقة حصيبة، وضبط (٢) غرام من مادة الكريستال المخدرة”.

وأكّد البيان، “تنظيم محضر ضبط أصولي بالمضبوطات وتم توقيف المتهمين وفق الماده 28 من قانون المخدرات حسب قرار قاضي التحقيق المختص، وإيداعهم التوقيف لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم”.

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