2023/04/12 | 10:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحلبوسي معزيا بذكرى استشهاد الامام على (ع): إمام التضحية والحكمة والبلاغة المركز الخبري الوطني.

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