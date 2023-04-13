السفير الايراني في بغداد: محور المقاومة اصبح اقوى والعراق لديه شعب غيور وداعم لفلسطين

2023/04/13 | 13:43 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في بغداد محمد كاظم ال صادق ان محور المقاومة اصبح اليوم اكثر قوة وتماسكا وتنسيقا، واكد على ان العراق لديه شعب غيور وداعم لفلسطين.واوضح السفير الايراني في بغداد، خلال استقباله الامين العام لحركة الجهاد … Readmore

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