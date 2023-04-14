محكمة تحقيق الكرخ تقرر توقيف عصابة ما يسمى (اصحاب القضية)

2023/04/14 | 12:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قررت محكمة تحقيق الكرخ توقيف خمسة وستون متهما من افراد عصابة ما يسمى (اصحاب القضية) التي تروج لافكار تسبب اثارة الفتن والاخلال بالامن المجتمعي وتم ذلك بالتنسيق مع جهاز الامن الوطني باعتباره الجهة المختصة بالتحقيق.

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