النزاهة: صدور أمر قبض وتفتيش بحق المستشار السياسي لرئيس مجلس الوزراء السابق

2023/04/16 | 11:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن صدور أمر قبضٍ وتفتيشٍ بحقِّ المستشار السياسيّ لرئيس مجلس الوزراء السابق؛ على خلفيَّة الامتناع عن كشف الذمة الماليَّة.

دائرة التحقيقات في الهيئة أفادت بأنَّ قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدر أمر قبضٍ وتفتيشٍ بحقِّ المستشار السياسيِّ لرئيس مجلس الوزراء السابق؛ لامتناعه عن تقديم كشف الذمَّة الماليَّة دون عذرٍ مشروعٍ، بحسب تأكيد دائرة الوقاية في الهيئة، مُبيِّـنةً أنَّ المحكمة قرَّرت التحرّي عن أماكن إقامة المُتَّهم؛ لتنفيذ الأمر الصادر بحقّه.

وأضافت الدائرة إنَّ المحكمة استندت في إصدار الأمر إلى المادة (19/أولاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل، التي نصَّت على إيقاع عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنةٍ لمن امتنع من تقديم استمارة كشف الذمة الماليَّـة دون عذر مشروعٍ.

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