الخارجية الايرانية: الرئيس إبراهيم رئيسي قبل دعوة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز لزيارة الرياض

2023/04/17 | 12:50 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن على رضا عنايتي، مساعد وزير الخارجية الإيراني ومدير إدارة شؤون الدول الخليجية بالوزارة ، أن الرئيس إبراهيم رئيسي قبل دعوة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز لزيارة الرياض.و قال عنايتي في مقابلة مع وكالة “إرنا” الرسمية اليوم الإثنين: … Readmore

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