2023/04/17 | 19:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، اهتمام الحكومة بملفّ الطاقة وخططها الرامية إلى تطوير الصناعة النفطية، مشيرا الى أن الاستثمار في صناعة البتروكيمياويات سيلعب دوراً مؤثراً في مستقبل اقتصاد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السوداني: الحكومة تعمل لإيجاد فرص استثمارية واعدة بقطاع النفط المركز الخبري الوطني.

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