“إيرث نيوز” تنشر القرارات التي خرجت بها جلسة مجلس الوزراء لهذا اليوم

2023/04/18 | 20:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، حزمة قرارات وتوصيات خلال جلسته التي عقدها اليوم.وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء، ورد لوكالة لوكالة إيرث نيوز،ـ أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية السادسة عشرة لمجلس الوزراء وقد شهدت الجلسة النظر في الأوضاع العامة والقضايا والملفات المتعلقة بتنفيذ الحكومة لبرنامجها المبني على أولويات الخدمات […]

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