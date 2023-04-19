تفكيك شبكة إجرامية والاطاحة بأحد تجار المخدرات في بغداد

2023/04/19 | 11:57 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن، اليوم الأربعاء، تفكيك شبكة إجرامية والاطاحة بأحد تجار المخدرات، والقبض على متهمين اثنين أجانب الجنسية في بغداد وكربلاء.

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