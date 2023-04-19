الامم المتحدة: عدد سكان الهند سيتجاوز تعداد الصين بمنتصف 2023 وهي الدولة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في العالم

2023/04/19 | 12:23 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقترب الهند من الوصول إلى الدولة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في العالم، متجاوزة الصين بحوالي ثلاثة ملايين شخص بحلول منتصف هذا العام، وفقًا للبيانات الصادرة عن الأمم المتحدة.إذ قدرت البيانات الديموغرافية الصادرة، اليوم الأربعاء، عن صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) عدد سكان الهند بـ … Readmore

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