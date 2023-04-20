الكرد الفيليون.. عراقيون في سجلات الأجانب

2023/04/20 | 01:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما الخطوات التي يمكن اتخاذها لتحسين وضع أقلية الكرد الفيليين في الحصول على حقوقهم؟ وهل هناك تمييز ضد أقلية الكرد الفيليين؟

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