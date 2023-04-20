امر قبض بحق الكاردينال لويس ساكو بتهمة التزوير... والبطريركية تهدد باقامة دعوات قضائية على التشهير

2023/04/20 | 20:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداولت مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل

اعلام محلية اوامر استدعاء واحضار

قضائي صادر عن احدى المحاكم المختصة في

بغداد في الرابع عشر من الشهر الجاري

بحق بطريرك الكنسية الكلدانية لويس

ساكو على خلفية دعوى ق

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