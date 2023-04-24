أزمة السودان تدخل يومها العاشر.. الاتصالات مقطوعة والسكان يبلغون عن عمليات نهب

2023/04/24 | 13:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دخلت أزمة السودان يومها العاشر الاثنين، حيث تواصل الأطراف المتحاربة التسابق للسيطرة على مواقع رئيسية داخل العاصمة وسط انقطاع الاتصال

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