وزير الكهرباء يوجه بالاستنفار لمواجهة سوء الأحوال الجوية

2023/04/24 | 17:43 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه وزير الكهرباء زياد علي فاضل ، بإستنفار تام لجميع الملاكات الهندسية والفنية والحرفية والجهد الألي بشكل تام لمواجهة احتمال سوء الاحوال الجوية وهطول الامطار .ووجه الوزير بحسب بيان للوزارة “بالتواجد على نحو كامل وعلى مدار ٢٤ ساعة لتقديم الخدمة بمراكز السيطرة والفروع وقطاعات الصيانة من المديرين العامين ونزولاً ،على ان تكون هنالك مرابطات صيانة داخل القطاعات وكافة التشكيلات وفتح المخازن بشكل كامل لتجهيز الصيانات بالمواد الحاكمة لأدامة الشبكة ،كما مراقبة الخطوط الناقلة للطاقة بعناية خلال هبوب العواصف والرياح” .

واضاف البيان “على كافة مديري التشكيلات متابعة التوجيه ومراعاة الاستثناء التام من القطع المبرمج لمشاريع المياه والمستشفيات ، ومحطات تصريف المياه الثقيلة وإسناد جهود الدوائر البلدية في بغداد والمحافظات ، ومتابعة جميع المغذيات والشبكات التي تتعرض للانفصال من الخدمة وإعادتها للعمل بأسرع وقت خدمة للمواطنين” .

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