كيف رد علاء مبارك على متابع طلب منه الترشح لرئاسة مصر؟

2023/04/25 | 06:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد علاء، نجل الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك، على متابع على تويتر طلب من علاء وأخيه جمال مبارك أن يترشح أحدهما في الانتخابات الرئاسية المقبلة التي تعقد في عام 2024، وقال علاء مبارك: "الله يخليك ولك كل الاحترام والتقدير..أستاذ سامح بس في كلام مينفعش يتقال وبالأسلوب ده..فلا داعي لهذا الكلام دلوقتي، تحياتي لك".

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