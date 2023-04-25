2023/04/25 | 17:05 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسيكون من حقه أن يمنح عدم الممانعة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحسناوي يوعز بتسهيل شروط المتقدمين لدراسة البورد العربي والعراقي) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحسناوي يوعز بتسهيل شروط المتقدمين لدراسة البورد العربي والعراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).