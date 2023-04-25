مطالبات نيابية تطالب بإنقاذ العراقيين العالقين في السودان

2023/04/25 | 21:38 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد احتدام شدة القتال في الشوارع.

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