2023/04/30 | 13:09 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

السومرية نيوز – أمنأعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، اليوم الأحد، القبض على أخطر تجار المخدرات في البصرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عملية امنية تطيح بأخطر تجار المخدرات في البصرة ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عملية امنية تطيح بأخطر تجار المخدرات في البصرة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).