القبض على رجل خارج قصر باكنغهام ألقى أشياء

2023/05/03 | 00:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشرطة البريطانية في العاصمة لندن، الثلاثاء، القبض على رجل خارج قصر باكنغهام بعد أن ألقى ما "يشتبه في أنها خراطيش أعيرة نارية" في أرض القصر.

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