مسؤول عن دخول المخدرات إلى كربلاء.. الإطاحة بتاجر

2023/05/06 | 15:57 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بإلقاء القبض على تاجر مخدرات كبير في محافظة النجف الاشرف.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "مديرية مكافحة المخدرات في كربلاء تمكنت من إلقاء القبض على تاجر مخدرات كبير في محافظة النجف".وأشار إلى أن المتهم "هو المسؤول الاول عن دخول المخدرات الى كربلاء".

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