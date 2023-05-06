بينهم سامي الجابر.. رياضيون يعلقون على خسارة نادي الهلال لقب دوري أبطال آسيا

2023/05/06 | 19:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علّق رياضيون على خسارة نادي الهلال السعودي لقب مسابقة دوري أبطال آسيا 2022، لصالح منافسه نادي أوراوا رد دايموندز الياباني، بعد تفوّق الأخير بمجموع المباراتين 1/2.

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