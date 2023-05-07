اعتقال أحد تجار ومروجي المخدرات في النجف

2023/05/07 | 13:39 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن، اليوم الأحد، القبض على أحد تجار المخدرات في محافظة النجف الأشرف.

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