سوريا تستعيد مقعدها في جامعة الدول العربية بعد 12 عامًا

2023/05/07 | 15:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد غياب دام 12 عامًا، استعادت سوريا، الأحد، مقعدها في جامعة الدول العربية، بموجب قرار تبناه وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعهم المغلق في مقر الجامعة بالقاهرة.

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