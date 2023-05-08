حيدر الياس رئيس منظمة يزدا يخاطب المجتمع الدولي، “ساعدونا نبقى او ساعدونا نرحل”

2023/05/08 | 10:50 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – سنجار في بودكاست تويتر يوم امس نظمته المنظمة الايزيدية الحرة على منصة توتير ، و شارك فيه مجموعة من الناشطين الايزيديين و العالميين و مسؤول العلاقات الخارجية في حكومة اقليم كوردستان ” سفين دزيي ” ..شارك في البودكاست رئيس منظمة يزدا العالمية و صرح بجملة اصبحت لسان حال الايزيدية منذ يومين …

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