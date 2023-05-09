الحلبوسي يؤكد على استمرار جهود البناء والإعمار في الانبار

2023/05/09 | 13:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء ، على استمرار جهود البناء والإعمار في محافظة الأنبار.وذكر بيان لمكتبه الاعلامي تلقاه / المركز الخبري الوطني/، ان “رئيس مجلس النواب محمد […]

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