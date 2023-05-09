2023/05/09 | 17:56 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق والامم المتحدة يوقعان اتفاقية لتقديم الدعم الصحي والنفسي لضحايا داعش هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/05/09 | 17:56.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق والامم المتحدة يوقعان اتفاقية لتقديم الدعم الصحي والنفسي لضحايا داعش) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق والامم المتحدة يوقعان اتفاقية لتقديم الدعم الصحي والنفسي لضحايا داعش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).