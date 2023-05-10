2023/05/10 | 21:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الاربعاء، عن مخرجات جلسة المجلس الوزاري للأمن الوطني برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.وقال رسول في بيان تلقاه / […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص برئاسة السوداني..



مجلس الأمن الوطني يناقش الضوابط الخاصة بتأمين التظاهرات السلمية المركز الخبري الوطني.

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