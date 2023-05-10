2023/05/10 | 21:44 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 10 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: ترأس رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع...

ظهرت المقالة السوداني يترأس اجتماع المجلس الوزاري ويناقش تأمين الحدود مع إيران وتركيا أولاً على المسلة.

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