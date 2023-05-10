في الديوانية.. المهاجرون الريفيون يواجهون البطالة بالمدينة

2023/05/10 | 23:22 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 10 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: قال محافظ الديوانية ميثم الشهد، إن المهاجرين الريفيين يواجهون البطالة...

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المهاجرون الريفيون يواجهون البطالة بالمدينة أولاً على المسلة.

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