الاستخبارات والامن تعتقل الملقبة بـ (نونة): مختصة بالإتجار بالبشر واستدراج القاصرات

2023/05/11 | 19:23 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 11 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن، عن الإطاحة بشبكة خطيرة متخصصة...

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