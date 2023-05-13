2023/05/13 | 17:49 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 13 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أعلن إيلون ماسك، المدير التنفيذي الحالي لمنصة تويتر، عن مفاجأة...

ظهرت المقالة ماسك يعين مديرا تنفيذيا لمنصة تويتر..



وميزة جديدة للحسابات الموثقة أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماسك يعين مديرا تنفيذيا لمنصة تويتر.. وميزة جديدة للحسابات الموثقة) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ماسك يعين مديرا تنفيذيا لمنصة تويتر.. وميزة جديدة للحسابات الموثقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).