الغاء زيارة السوداني الى سنجار، خفايا و اسباب !

2023/05/13 | 18:58 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – سنجار اثارت زيارة السوداني الى محافظة نينوى موجة غضب في الشارع الايزيدي و السنجاري بشكل عام بعد ان كان من المقرر زيارته الى قضاء سنجار و التي الغيت قبل الوقت المحدد بساعات مما سبب بخيبة امل جديدة للشارع السنجاري.و تضاربت الانباء و الأسباب حول الغاء زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد …

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