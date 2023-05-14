2023/05/14 | 12:41 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 14 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: اعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الاحد، تمكنها من ضبط تلاعبا بوصولات...

ظهرت المقالة احتيال في اضابير الضرائب ووثائق صرفيات الأدوية في واسط والبصرة أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احتيال في اضابير الضرائب ووثائق صرفيات الأدوية في واسط والبصرة) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (احتيال في اضابير الضرائب ووثائق صرفيات الأدوية في واسط والبصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).