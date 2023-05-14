الصناعة تعلن احالة المدينة الصناعية في البصرة الى شركة استرالية

2023/05/14 | 17:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز- بغداد

أعلن وزيـر الصناعـة والمعـادن خالد بتال النجم المُوافقـة المبدئيـة علـى إحالـة تطويـر المدينـة الصناعيـة فـي مُحافظـة البصـرة إلـى شركـة إستراليـة.

وأكـدَ الوزير في بيان على هامش إجتماع مجلس إدارة هيئة المُدن الصناعية على ضرورة "إكمـال كافة الإجراءات والمُتطلبات الخاصة بتطوير البُنى التحتية والخدمات وتهيئة المُقسمات للمدينة الصناعية في البصـرة والتوجُـه نحو مشاريع المُدن الصناعية وإهتمام الحكومة العراقية والوزارة بإنشاء هذهِ المشاريع لغرض إقامة مُجمعات صناعية نظامية مُتطورة تعمل على إستقطاب الصناعيين ورجال الأعمـال".

ولفت الى "التركيـز على الصناعات النفطية والبتروكيمياوية والكيمياوية والهندسية لما تتمتع به مُحافظة البصرة من مكانة إقتصادية بإعتبارها الشريان الإقتصادي والحيوي في العـراق وضـرورة توفر الكفاءة في العمل والأعمال المُنفذة والملائة المالية للشركة المطـورة".

ونبه الى "ضـرورة الإلتزام بالتوقيتات الزمنية المُحددة لتطوير المدينة الصناعية من تاريخ المُباشرة بالتنفيـذ وإعـداد الجداول الفنية ودراسة الجدوى الإقتصادية من قِبل الشركة المُطورة وإتخاذ الإجراءات القانونية في حال تلكؤ عمل الشركة وفقاً للضوابط والقوانين المعمول بهـا فضلا عن مُراعـاة التوسيع المُستقبلي للمدينة الصناعية من خِلال البحث عن أرض جديدة تكون قريبة من ميناء الفاو لغرض الإستفادة من نقل المواد الأولية وغيرهـا".

وتنـاول الإجتماع "نقاشات ومُداولات شاملة لواقع المدينة الصناعية في البصرة التي تبلُغ مساحتها ( ١٧٤ ) دونم بواقع ( ٦٩ ) مقسم وكيفية إعداد الجداول الفنية من قِبل الشركة المُطورة وطبيعة تقديم الخدمات والبُنى التحتية والطاقات الإنتاجية للمصانع التي ستُقام فيها وفُرص العمل التي سيتم توفيرها ، وتمت المُوافقة المبدئية على إحالة تطوير المدينة الصناعية في البصرة على شركة ( ACA ALLIANCE ) الأستراليـة".



وفقا للبيان.

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