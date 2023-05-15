2023/05/15 | 19:46 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 15 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: كشفت وزيرة المالية طيف سامي عن كلف مشاريع البرنامج الحكومي...

ظهرت المقالة وزيرة المالية تكشف عن نفقات الموازنة واسباب زيادة تعويضات الموظفين أولاً على المسلة.

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