رئاسة البرلمان تعلن وضع اللمسات الأخيرة على مشروع موازنة 2023

2023/05/17 | 19:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، مشروع قانون موازنة 2023 في مراحله الأخيرة.

وقال المندلاوي في بيان على هامش اجتماع للجنة المالية إن "المناقشات لبنود المشروع قد وصلت إلى المراحل الأخيرة، بعد أن استضافت اللجنة المالية خلال الأيام الماضية الوزراء والمحافظين وغيرهم، وحددّت حاجة كل جهة من التخصيصات المالية وأولويات الصرف"، مشيرا الى أنه "يجري وضع اللمسات النهائية على مشروع القانون حتى يتم إدراجه على جدول أعمال الجلسات القريبة المقبلة".

ولفت الى أن "مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات الثلاث أعطى الأولوية للجانب الخدمي والمشاريع الاستراتيجية وزيادة حصة تنمية الأقاليم، إضافة إلى ضمان التخصيصات المالية للمعيّنين الجدد من أصحاب الشهادات العليا والأوائل والمحاضرين وغيرهم من الشرائح".

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