2023/05/18 | 17:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، ان استقلالية الهيئات والمؤسسات لا تعني العمل بمعزل عن مؤسسات الدولة.وذكر مكتب السوداني في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/ان “رئيس […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السوداني يؤكد أهمية التكامل بين الهيئات والوزارات والمحافظات ضمن السياقات التي تضعها الدولة المركز الخبري الوطني.

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