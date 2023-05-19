الإعلام الرقمي: تيليجرام يحذف عدة قنوات كانت تسرب بيانات عراقيين

2023/05/19 | 20:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أفاد مركز الإعلام الرقمي، بأن شركة موقع التواصل الاجتماعي (تيليجرام) حذفت عدة قنوات وبوتات على منصتها.

ولفت الإعلام الرقمي الى ان هذه القنوات و(البوتات) "كانت تُستخدم لتسريب بيانات المواطنين العراقيين" المشاركين في المنصة.

وكان المركز قد حذر في وقت سابق اليوم من انتشار روابط وهمية عبر تطبيق واتساب تدعي انها من فريق ميتا فيسبوك.

ونصح الاعلام الرقمي "المستخدمين من العراقيين بعدم التعامل معها وحظرها فوراً".

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