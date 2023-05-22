2023/05/22 | 19:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني قرر وزير التربية، ابراهيم نامس الجبوري، اليوم الإثنين، السماح للتلاميذ بأداء الامتحانات دون التقيد بالزي الموحد.وذكرت وزارة التربية، في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/أنه “منعاً لإرباك التلاميذ قبل الامتحان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التربية تسمح للتلاميذ بأداء الامتحانات دون التقيد بالزي “الموحد” المركز الخبري الوطني.

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