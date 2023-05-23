2023/05/23 | 18:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني بحثت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، معالجة أوضاع “عقود مابعد 2019″، فيما أكدت اضافة مواد جديدة للموازنة.وذكر المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي في بيان تلقاه / المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المالية النيابية تصوت على مواد تخص المتعاقدين غير المثبتين على الملاك المركز الخبري الوطني.

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