لماذا اعتذر الأولمبي العراقي عن المشاركة في بطولة العرب بالجزائر؟

2023/05/25 | 18:19 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأولمبي العراقي يملك العديد من العناصر المميزين فنياً (سيمون هولمس/Getty)

قرر المنتخب الأولمبي العراقي لكرة القدم عدم المشاركة في البطولة العربية في الجزائر، المقررة في يوليو/ تموز المقبل، ودورة الألعاب الآسيوية للمنتخبات الأولمبية تحت 23 عاما، التي ستقام بالصين خلال أغسطس/ آب من العام الجاري.

وقال المدرب راضي شنيشل، المدير الفني للمنتخب الأولمبي العراقي، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، الخميس، إن الجهاز الفني قرر عدم المشاركة في البطولة العربية ودورة الألعاب الآسيوية القادمتين.

وأضاف شنيشل في تصريحه: "اتخذنا هذا القرار لغرض التحضير الجيد لتصفيات بطولة كأس آسيا، علاوة على عدم سماح الأندية بتسريح لاعبيها مع استمرار منافسات الدوري العراقي الممتاز".

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يذكر أن قرعة التصفيات المؤهلة لكأس آسيا المقبلة في قطر 2024، التي سحبت الخميس، وضعت المنتخب العراقي في المجموعة السادسة مع منتخبات الكويت، تيمور الشرقية، ماكاو، وتجرى مبارياتها في الكويت خلال سبتمبر/ أيلول المقبل.

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