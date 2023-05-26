2023/05/26 | 19:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني حدد لويس دي لا فوينتي، مدرب منتخب إسبانيا، اليوم الجمعة، الثاني من شهر حزيران المقبل، موعدًا للإعلان عن القائمة التي ستواجه إيطاليا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية بهولندا، في حين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مدرب إسبانيا يحدد موعد الاعلان عن قائمته الاساسية لمواجهة ايطاليا المركز الخبري الوطني.

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