2023/05/27 | 19:53 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقدم حكومة أونتاريو بطاقات ائتمان مدفوعة مسبقا للمقيمين الذين لديهم منظمات حرارة ذكية ويرغبون في تقليل استخدامهم لمكيفات الهواء والطاقة خلال ساعات الذروة.يطلق على البرنامج اسم Peak Perks ويقدم حوافز مالية للعملاء الراغبين في الحفاظ على الطاقة، يجب أن يكون لدى هؤلاء العملاء منظم حرارة ذكي مؤهل مزود بتقنية Wi-Fi ومتصل بنظام تكييف هواء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أونتاريو تقدم تحفيزات مالية لمن لديه منظمات حرارة ذكية شبكة القيقب الدولية.

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