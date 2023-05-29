اليابان تضع دفاعاتها الصاروخية في حالة تأهب وتوجه تحذيرا لبيونغ يانغ

2023/05/29 | 09:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وضعت اليابان، الاثنين، دفاعات صواريخها الباليستية في حالة تأهب، وحذرت من أنها ستسقط أي صاروخ يهدد أراضيها، وذلك بعد أن أبلغتها كوريا الشمالية أنها ستطلق قمرا صناعيا بين 31 مايو و11 يونيو المقبل.

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